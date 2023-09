VUE INSTANTANÉE-L'UAW étend ses grèves contre GM et Stellantis

(Mise à jour avec d'autres citations) 22 septembre (Reuters) - Le syndicat United Auto Workers (UAW) a déclaré vendredi qu'il étendrait sa grève coordonnée contre General Motors Co GM.N et Stellantis <STLAM.MI >, mais a ajouté qu'il avait fait de réels progrès dans les pourparlers avec Ford Motor F.N . L'escalade survient alors que le groupe syndical et les constructeurs automobiles restent en désaccord sur les termes d'un nouveau contrat couvrant 146 000 travailleurs. Voici ce que les experts de l'industrie disent de l'extension de la grève qui a commencé la semaine dernière: BRANDON PIZZURRO, DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS PUBLICS CHEZ GUIDESTONE CAPITAL MANAGEMENT: "Tout dégel des négociations entre les syndicats et les constructeurs automobiles mérite d'être salué, car ces derniers emploient beaucoup de monde, en particulier les grandes entreprises comme Ford, qui ont un impact sur les chaînes d'approvisionnement et tout le reste. Donc, quand on voit qu'ils arrivent peut-être à une résolution, il est clair que l'action réagit positivement à cette nouvelle potentielle qui leur permet de franchir l'obstacle du retour des travailleurs dans l'usine" DANIEL IVES, ANALYSTE CHEZ WEDBUSH SECURITIES: "Cela devient un véritable raz-de-marée de grèves pour GM et Stellantis. Les pires craintes sont en train de se réaliser" "C'est comme le syndicat 101 en termes de diviser pour mieux régner et mettre plus de pression sur GM et Stellantis. Mais le diable est dans les détails, car si Ford acceptait un accord cauchemardesque, cela pourrait potentiellement faire dérailler son modèle d'entreprise de manière permanente" "Je pense que GM et Stellantis vont se battre. Il y a des différences de modèle économique avec Ford et ils ont plus à perdre" ARTHUR WHEATON, DIRECTEUR DES ÉTUDES SUR LE TRAVAIL À L'ÉCOLE DES RELATIONS INDUSTRIELLES ET DU TRAVAIL DE CORNELL: "Je pense que c'est une excellente stratégie de s'attaquer aux centres de distribution." "Les concessionnaires automobiles gagnent de l'argent grâce aux personnes qui viennent entretenir leur voiture. C'est ainsi qu'ils gagnent beaucoup d'argent." "Ford a depuis très longtemps de bien meilleures compétences en matière de relations sociales et de relations avec les syndicats que General Motors ou ce qu'on appelle aujourd'hui Stellantis. Ils sont bien plus avancés." "S'ils obtiennent cet accord chez Ford, il y a de fortes chances qu'ils puissent en obtenir la plus grande partie, voire la totalité, chez GM, et je croise les doigts pour qu'ils obtiennent quelque chose de bon chez Stellantis. Mais je suis moins confiant dans la capacité de Stellantis à s'en sortir parce qu'elle est de loin la plus mauvaise des trois en matière de relations sociales." ITAY MICHAELI, ANALYSTE CHEZ CITI RESEARCH: "Les progrès signalés chez Ford sont encourageants, suggérant que les Trois Détroit pourraient peut-être parvenir à un accord de travail plus tôt que ce que certains attendaient (- c'est-à-dire dans les jours/semaines, et non dans les mois) - bien qu'il semble qu'il reste encore beaucoup de travail à faire." "Par rapport à un scénario de grève totale dans les usines de camions de grande taille, la mise à jour d'aujourd'hui semble un peu plus encourageante en termes d'impact financier différentiel immédiat probable et d'état général des négociations." SAM FIORANI, VICE-PRÉSIDENT DES PRÉVISIONS MONDIALES POUR LES VÉHICULES CHEZ AUTOFORECAST SOLUTIONS: "La structure d'entreprise de GM et Stellantis est plus axée sur les actionnaires publics, alors que les actionnaires de Ford sont en grande partie une famille. Ford se comporte davantage comme une entreprise privée que les deux autres. GM et Stellantis s'intéressent à la valeur actionnariale, tandis que Ford a une vision à beaucoup plus long terme et doit se faire des amis parmi les travailleurs de ()." "Le fait que Ford ait été exclu de cette vague de nouvelles grèves est un signe que l'UAW commence à considérer la situation comme une transactions et non comme la guerre qu'elle a préparée. Cela met la pression sur GM et Stellantis pour qu'ils fassent des propositions plus proches de ce que Ford a déjà" "Il est à espérer que, puisque Ford est en tête, cela l'amènera à la table des négociations pour finaliser un accord, qui pourra servir de modèle aux autres et nous ramener vers une industrie normale MARICK MASTERS, PROFESSEUR DE COMMERCE, WAYNE STATE UNIVERSITY: "Je pense que les parties ont montré un certain mouvement et qu'il y a un accord qui peut être considéré comme quelque chose qui pourrait mettre fin à cette grève." ANDREA KUPFER SCHNEIDER, PROFESSEUR DE DROIT ET DIRECTRICE DU PROGRAMME KUKIN POUR LA RÉSOLUTION DES CONFLITS: "En divisant pour mieux régner, ou du moins en démontrant qu'il y a des récompenses pour Ford, et en signalant ainsi aux autres que lorsque certaines des demandes sont satisfaites, ce n'est pas que la grève contre Ford s'arrête, mais qu'au moins elle ne s'étendra pas. Cela donne également au syndicat la possibilité d'intensifier la grève ou de la réduire de manière très nuancée"