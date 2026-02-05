VUE INSTANTANÉE-L'offre de pilules composées Wegovy de Hims and Hers Health alimente la nervosité du marché

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

Hims & Hers HIMS.N a déclaré qu'elle commencerait à offrir des versions composées de la pilule Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO à un prix de lancement de 49 $ par mois.

La société a déclaré que l'offre serait guidée par des recommandations cliniques pour un traitement personnalisé, reflétant l'approche qu'elle a adoptée avec les médicaments injectables composés pour la perte de poids.

Les actions de Novo et de son rival Eli Lilly LLY.N ont chuté après l'annonce du lancement en raison des inquiétudes sur la façon dont les entreprises protégeront leurs marges face à l'émergence d'alternatives moins coûteuses.

Voici quelques réactions à cette annonce:

DAVID WAGNER, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE CHEZ APTUS CAPITAL ADVISORS

"Les risques d'actualité autour du GLP-1 persisteront pendant un certain temps, car il s'agit d'une course aux armements pour les parts de marché et les prix globaux. Mais Lilly a continué à montrer qu'elle est l'acteur dominant dans ce domaine et les actions devraient agir comme du téflon en cas de risque d'actualité, mais lorsque les actions sont finalement touchées, comme elles l'ont été aujourd'hui, cela tend à être une opportunité d'achat."

BRIAN MULBERRY, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE CHEZ ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT

"La nouvelle forme de pilule du GLP-1 va ouvrir le marché de manière si significative que Lilly et Novo pourront afficher une forte croissance de leur chiffre d'affaires. Hims and Hers est devenu un grand centre de distribution et le fait qu'ils aient opté pour la version Novo n'est pas anodin. Cela dit, Lilly travaille sur son propre modèle de vente directe au consommateur, ce qui n'est pas vraiment préjudiciable."

MICHAEL NEDELCOVYCH, ANALYSTE CHEZ TD COWEN

"Le statu quo depuis des mois est qu'un fabricant peut créer une version copiée d'un médicament de marque, tant qu'il y apporte des modifications mineures qui, selon lui, profitent à des groupes de patients spécifiques. Et dans le cas du GLP-1, l'argument est aussi simple que des doses intermédiaires ou inférieures à celles proposées dans le commerce, ce qui laisse évidemment la porte grande ouverte."

"La fourchette d'orientation de Novo est assez large et le bas de la fourchette est assez bas. Je doute donc qu'il s'agisse du type de développement qui les amènerait à s'inquiéter de ne pas être allés assez bas."

"Pour Lilly, la réaction, je pense, se résume à des spéculations sur la possibilité que l'orforglipron soit le prochain produit."

MARKUS MANNS, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE CHEZ UNION INVESTMENT, ACTIONNAIRE DE NOVO ET DE LILLY

"Il semble illégal (Hims move). Cependant, on ne sait pas si et combien de temps il faudra à Novo pour les arrêter et si la FDA est prête à intervenir. Tant que cette question n'est pas résolue, elle ajoute un autre niveau d'incertitude à l'histoire de l'investissement dans l'obésité."

KAREN ANDERSEN, ANALYSTE CHEZ MORNINGSTAR

"Si Hims est autorisée à procéder à ce lancement, je ne vois pas pourquoi elle ne lancerait pas l'orforglipron composé une fois que Lilly aura reçu l'approbation pour ce produit (attendue au deuxième trimestre), ou tout autre nouveau médicament d'ailleurs. Soit les lois protégeant les médicaments de marque ne sont pas assez claires, soit elles ne sont pas appliquées, soit les deux."

"Je sais qu'un domaine sur lequel Hims se concentre est celui des patients qui veulent prendre de très faibles doses de semaglutide. Cela réduit la capacité de production nécessaire, mais pour la pilule, il faut une dose beaucoup plus élevée pour être efficace, même si l'on dispose de la technologie SNAC. Je ne suis donc pas sûr qu'ils aient la capacité d'être un acteur significatif dans ce domaine, en supposant qu'ils vendent à une dose efficace."

MICHAEL CHERNY, ANALYSTE, LEERINK PARTNERS

"La pilule de semaglutide composée est une nouvelle offre de produit extrêmement logique étant donné la plateforme existante dans la perte de poids et la demande attendue des GLP-1 oraux disponibles... il n'y a aucune raison pour que Hims n'évalue pas ces lancements pour chaque produit de perte de poids ultérieur à mesure que le marché continue d'évoluer, même si la société ne s'est pas historiquement concentrée sur le tirzepatide."

CHRISTIAN MOORE, SPÉCIALISTE DES HC CHEZ BERNSTEIN

"Le rapport de Reuters effraie à la fois les entreprises et les investisseurs qui s'interrogent sur la légalité de ce produit par rapport à sa viabilité."

Selon M. Moore, le moment choisi pour l'annonce de Hims, peu de temps après les résultats et les perspectives de Novo et de Lilly, n'est pas idéal et donne au marché une raison supplémentaire de s'inquiéter.

EVAN SEIGERMAN, DIRECTEUR GÉNÉRAL ET RESPONSABLE DE LA RECHERCHE SUR LES SOINS DE SANTÉ CHEZ BMO CAPITAL MARKETS

"L'annonce devrait peser sur les actions aujourd'hui."

"La direction de Novo reste toutefois sceptique quant au profil concurrentiel potentiel du produit, compte tenu des nuances liées à la biodisponibilité des peptides administrés par voie orale."