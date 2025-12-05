VUE INSTANTANÉE 4-Netflix rachète les studios et l'unité de streaming de Warner Bros Discovery pour 72 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Netflix a accepté de racheter la division TV, studios de cinéma et streaming de Warner Bros Discovery pour 72 milliards de dollars, une opération qui donnerait au pionnier du streaming le contrôle de l'un des actifs les plus anciens et les plus prisés d'Hollywood.

L'acquisition du propriétaire de franchises de premier plan, telles que "Game of Thrones", "DC Comics" et "Harry Potter", fera encore pencher la balance du pouvoir à Hollywood en faveur de Netflix. Mais l'opération risque de faire l'objet d'un examen approfondi de la concurrence en Europe et aux États-Unis.

En chiffres: -- L'opération valorise Warner Bros Discovery à 27,75 dollars par action, soit environ 72 milliards de dollars de capitaux propres et 82,7 milliards de dollars de dettes incluses -- Netflix a offert à Warner Bros Discovery une indemnité de rupture de 5,8 milliards de dollars, tandis que Warner Bros Discovery paierait à Netflix 2,8 milliards de dollars en cas d'échec de l'opération -- Netflix a déclaré qu'il s'attendait à réaliser des économies annuelles d'au moins 2 à 3 milliards de dollars dès la troisième année suivant la conclusion de l'accord

LAURA HOULGATTE, DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L'UNIC, L'UNION INTERNATIONALE DES CINÉMAS, ORGANISME EUROPÉEN REPRÉSENTANT LES EXPLOITANTS DE SALLES DE CINÉMA "Cet accord représente un double risque. Si un studio disparaît, cela signifiera inévitablement que les cinémas auront moins de films à projeter pour leur public, ce qui entraînera une baisse des revenus, des fermetures importantes de cinémas et des pertes d'emplois dans l'industrie."

"À bien des égards, cette situation est pire que l'acquisition d'un studio de cinéma par un autre, comme nous l'avons vu avec l'acquisition de la 20th Century Fox par Disney il y a une dizaine d'années."

"Tant par ses paroles que par ses actes, Netflix a clairement indiqué à maintes reprises qu'il ne croyait pas aux cinémas et à leur modèle économique. Netflix n'a distribué qu'une poignée de titres dans les salles de cinéma, généralement pour obtenir des récompenses, et seulement pour une très courte période, privant ainsi les exploitants de salles de cinéma d'une fenêtre d'exclusivité équitable."

JASON KILAR, ANCIEN DIRECTEUR GÉNÉRAL DE WARNERMEDIA, SUR X "Si j'étais chargé de le faire, je ne pourrais pas imaginer un moyen plus efficace de réduire la concurrence à Hollywood que de vendre WBD à Netflix."

DAVID O'HARA, MKI PARTNERS, NEW YORK "L'examen sera probablement lent et inconfortable, mais la toile de fond reste un marché encombré où Disney+, Prime Video, Apple TV+ et d'autres détiennent une part réelle. Le principal problème structurel se situe autour de HBO et, si la pression s'intensifie, HBO ou une offre de streaming définie pourrait devoir être vendue pour réduire les chevauchements et faciliter l'approbation."

PAOLO PESCATORE, ANALYSTE CHEZ PP FORESIGHT, SAN FRANCISCO, CALIFORNIE "Nous devrions nous attendre à ce que le processus s'éternise, étant donné que Paramount Skydance poursuit WBD... Nous sommes en terrain inconnu et les précédentes acquisitions de grands médias ont été mal exécutées. Une fois l'acquisition approuvée, Netflix devra se concentrer sur l'intégration et l'exécution."

"Netflix n'est plus le petit nouveau et entre dans une nouvelle phase de la révolution de la vidéo en continu!"

MICHAEL ASHLEY SCHULMAN, PARTNER & CHIEF INVESTMENT OFFICER, RUNNING POINT CAPITAL ADVISORS, EL SEGUNDO, CALIFORNIE "D'un point de vue stratégique, ils disposent d'une vaste bibliothèque comprenant Harry Potter, DC, Game of Thrones, ainsi que des produits dérivés HBO. Du point de vue de Disney, Amazon et Paramount, le concurrent qui compte le plus grand nombre d'abonnés vient de se renforcer et se rapproche du nombre total de titres d'Amazon."

DAVID MORRISON, ANALYSTE DE MARCHÉ SENIOR, TRADE NATION, LONDRES "Paramount Skydance et Comcast étaient également prêts à tout pour mettre la main sur le catalogue de WBD et tout ce qui l'accompagnait. Il n'y a donc aucune garantie que ces parties ne chercheront pas à contester la légalité de la procédure d'appel d'offres."

"De nombreux acteurs de l'industrie du divertissement sont également très préoccupés par le rachat de WBD par Netflix. La formation d'un conglomérat de streaming aussi grand et puissant a de sérieuses implications pour l'industrie, car il a le potentiel de bloquer la concurrence des petites entreprises et d'évincer les petits producteurs par les prix, réduisant ainsi le choix. Les téléspectateurs pourraient être confrontés à des tarifs plus élevés à l'avenir."

ANTHONY SAGLIMBENE, STRATÈGE EN CHEF DU MARCHÉ CHEZ AMERIPRISE FINANCIAL, DÉTROIT "Cette décision témoigne d'un plus grand optimisme quant à la capacité de conclure des accords. Les deux entreprises s'attendent probablement à devoir vendre des actifs pour conclure la transaction. Et je pense qu'il y a plus qu'assez de place pour qu'elles le fassent."

TOM HARRINGTON, RESPONSABLE DE LA TÉLÉVISION CHEZ ENDERS ANALYSE, GRAND-LONDRES "Il est difficile d'évaluer la possibilité que cette opération soit approuvée sur le plan réglementaire, étant donné qu'une grande partie du projet reste aux États-Unis et qu'il dépendra des caprices du président... Il y aura donc une résistance de la part de certaines parties d'Hollywood et de divers syndicats. HBO, le joyau créatif, serait terriblement exposé au sein de Netflix, bien qu'il ait survécu à des propriétaires difficiles pendant une grande partie de son existence."

"Pour les consommateurs, cela se traduirait probablement par une augmentation des coûts: Netflix deviendrait plus cher et même si HBO Max serait fermée/deviendrait non essentielle, la plus grande pénétration des foyers Netflix signifierait probablement une augmentation des revenus totaux de l'abonnement."

KIM FORREST, DIRECTRICE DES INVESTISSEMENTS CHEZ BOKEH CAPITAL PARTNERS, PITTSBURGH "Il est très intéressant que Netflix ait remporté l'appel d'offres. Maintenant, je pense qu'il sera très difficile de faire passer ce projet par les autorités de régulation, non seulement aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier. Ce sera un problème, mais apparemment les entreprises pensent qu'elles peuvent le surmonter."

CHRIS BEAUCHAMP, ANALYSTE EN CHEF DU MARCHÉ CHEZ IG GROUP, LONDRES "Netflix a grand besoin de quelque chose pour redonner de la vigueur à son cours de bourse chancelant, mais ce n'est peut-être pas le cas avec cet accord. Les données du secteur suggèrent un large croisement entre ceux qui ont Netflix et ceux qui ont HBO Max, de sorte que les avantages immédiats ne sont pas apparents pour l'instant. De plus, l'angle de la concurrence et l'intervention potentielle de la Maison Blanche se profilent à l'horizon."