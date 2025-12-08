VUE INSANTE-Paramount fait une offre hostile de 108,4 milliards de dollars pour Warner Bros Discovery

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction d'une coquille dans le titre)

Paramount Skydance PSKY.O a lancé lundi une offre hostile d'une valeur de 108,4 milliards de dollars pour Warner Bros Discovery WBD.O , dans le but de faire échouer l'accord du studio hollywoodien avec Netflix, dans un ultime effort pour créer une puissance médiatique qui remettrait en cause la domination du géant de la diffusion en continu.

Netflix est sorti victorieux vendredi d'une guerre d'enchères de plusieurs semaines avec Paramount et Comcast, en obtenant une prise de participation de 72 milliards de dollars dans les studios de télévision et de cinéma de Warner Bros Discovery, ainsi que dans ses actifs de diffusion en continu.

Voici ce que les analystes et les experts du marché pensent de ce dernier développement:

CHRIS BEAUCHAMP, ANALYSTE EN CHEF DU MARCHÉ CHEZ IG GROUP, ROYAUME-UNI

"Paramount pense clairement qu'elle a l'avantage dans cette affaire et que les avantages qu'elle en retire valent le prix élevé et l'offre entièrement en espèces. Si le fait que Paramount pense que sa proximité avec l'occupant du bureau ovale l'aidera à conclure l'affaire est peut-être un triste commentaire sur les États-Unis, la société fait simplement ce qu'elle peut pour prendre de l'avance sur son rival. Nous attendons maintenant de voir si Netflix est prêt à faire souffrir davantage ses actionnaires à court terme en adoucissant son accord."

BEN BARRINGER, RESPONSABLE DE LA RECHERCHE TECHNOLOGIQUE, QUILTER CHEVIOT, LONDRES

"L'offre à grand spectacle de Paramount sur Warner Brothers souligne que nous ne sommes qu'au début de cette saga et non à son terme. Après l'offre surprise de Netflix sur le géant du divertissement à la fin de la semaine dernière, on s'attendait à une offre rivale de Paramount et, comme prévu, elle a cherché à pousser Netflix sur la touche avec une valeur nettement plus élevée."

"Paramount a finalement plus besoin de cet accord que Netflix, et c'est peut-être un facteur déterminant dans l'évaluation qu'elle fait de Warner Bros. Paramount reste un ancien fournisseur de divertissement qui n'a pas l'envergure requise pour l'ère moderne. La consolidation entre pairs est la solution la plus judicieuse et lui donne la meilleure chance de rivaliser avec Disney pour la place de numéro deux derrière Netflix."

MKI GLOBAL PARTNERS, LONDRES

"À Washington, l'inquiétude portera sur le fait qu'un seul groupe contrôle une très grande partie des réseaux américains de divertissement général, de jeunesse et de sport, avec la possibilité de s'appuyer sur les distributeurs et les annonceurs et de pousser les prix à la hausse. C'est la discussion que le ministère de la justice voudra probablement avoir à propos de cette combinaison, même si elle est précédée par la Maison Blanche."

ADAM SARHAN, DIRECTEUR GÉNÉRAL, 50 PARK INVESTMENTS, NEW YORK

"C'est une bonne nouvelle pour les médias. Celui qui finira par acquérir ces actifs sera le gagnant. C'est une seule entreprise qui est rachetée. Cela ne change rien à l'activité des médias. Il ne s'agit que d'une consolidation du secteur des médias. Il y a des entreprises qui ont beaucoup de liquidités, comme Paramount et Netflix.

"Elles ont les poches pleines. Il pourrait y avoir une guerre des enchères, mais la réalité est que, quel que soit l'acquéreur de ces actifs, les actionnaires de cette société en bénéficieront, à condition qu'ils ne paient pas trop cher."

PAOLO PESCATORE, ANALYSTE, PP FORESIGHT, LONDRES

"Cette affaire tourne très vite au désordre et ressemble à de l'aigreur. On craignait que Paramount Skydance ne remette en cause la procédure de vente aux enchères. Pour Paramount Skydance, il aurait été beaucoup plus facile et efficace de faire une offre appropriée dans le cadre de la vente aux enchères."

"Bien qu'une décision ait été prise, Warner Bros Discovery devra envisager toutes les options. En fait, l'enjeu est bien plus important que la simple offre d'un marché plus important. Ce dernier épisode a l'étoffe d'une série télévisée à part entière."

"Comme beaucoup, j'ai été surpris par le résultat, car Paramount Skydance semblait être en pole position, étant donné son intérêt pour l'acquisition de l'ensemble de la société. Cela aurait été l'issue la plus facile pour WBD, sans qu'il soit nécessaire de séparer Global Networks par la suite, comme c'est le cas actuellement."

ROSS BENES, ANALYSTE PRINCIPAL, EMARKETER

"L'acquisition de Warner Bros Discovery est loin d'être terminée. Netflix est dans le siège du conducteur, mais il y aura des rebondissements avant la ligne d'arrivée. Paramount fera appel aux actionnaires, aux régulateurs et aux politiciens pour tenter de bloquer Netflix. La bataille pourrait se prolonger."

CRAIG HUBER, ANALYSTE, HUBER RESEARCH PARTNERS, CONNECTICUT

"Paramount devrait faire preuve d'une grande prudence en s'endettant autant qu'elle le propose pour financer l'achat de Warner Bros. Discovery, à notre avis, indépendamment des synergies, étant donné la pression séculaire à long terme sur les revenus à laquelle sont confrontées les entreprises historiques et qui n'est pas près de s'estomper. L'endettement n'est pas l'ami des valeurs médiatiques. L'association de CBS et de Viacom a-t-elle fonctionné?"