Vu comme un gagnant de l'économie en K, Costco fait mieux que Wall Street
information fournie par Zonebourse 27/02/2026 à 17:56
Environ deux heures après l'ouverture, le titre de la chaîne américaine de magasins d'entrepôt gagne 1,4% alors que le S&P 500 recule de 0,5% et que l'indice sectoriel S&P de la consommation de base s'adjuge 1,1%.
Dans une étude parue dans la matinée, BofA écrit que Costco est bien placé pour profiter de la conjoncture actuelle, une économie en forme de K où les personnes aisées s'en sortent très bien tandis que les autres souffrent davantage, parce que l'enseigne attire surtout des clients à revenus élevés de son point de vue.
Signe de cette tendance, le nombre d'abonnements executive (affaires) a récemment augmenté de 9% à 10%, ce qui montre que les consommateurs passent à des offres plus chères/premium, une dynamique que la banque d'affaires voit se poursuivre.
Son objectif de cours est fixé à 1 185 dollars.
Pour bon nombre d'observateurs, l'économie américaine est désormais entrée dans un régime durablement en K, où la croissance, les profits et la liquidité se concentrent sur une fraction limitée de ménages et d'entreprises.
Depuis le début de l'année, l'action Costco progresse de 16% tandis que le S&P est globalement inchangé ( 0,3%).
