 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vu comme un gagnant de l'économie en K, Costco fait mieux que Wall Street
information fournie par Zonebourse 27/02/2026 à 17:56

Le titre Costco fait mieux que Wall Street et son secteur vendredi en début de séance, profitant d'une note favorable des analystes de Bank of America, qui ont repris le suivi de la valeur à l'achat.

Environ deux heures après l'ouverture, le titre de la chaîne américaine de magasins d'entrepôt gagne 1,4% alors que le S&P 500 recule de 0,5% et que l'indice sectoriel S&P de la consommation de base s'adjuge 1,1%.

Dans une étude parue dans la matinée, BofA écrit que Costco est bien placé pour profiter de la conjoncture actuelle, une économie en forme de K où les personnes aisées s'en sortent très bien tandis que les autres souffrent davantage, parce que l'enseigne attire surtout des clients à revenus élevés de son point de vue.

Signe de cette tendance, le nombre d'abonnements executive (affaires) a récemment augmenté de 9% à 10%, ce qui montre que les consommateurs passent à des offres plus chères/premium, une dynamique que la banque d'affaires voit se poursuivre.

Son objectif de cours est fixé à 1 185 dollars.

Pour bon nombre d'observateurs, l'économie américaine est désormais entrée dans un régime durablement en K, où la croissance, les profits et la liquidité se concentrent sur une fraction limitée de ménages et d'entreprises.

Depuis le début de l'année, l'action Costco progresse de 16% tandis que le S&P est globalement inchangé ( 0,3%).

Valeurs associées

COSTCO WHSL
1 003,1300 USD NASDAQ +1,66%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un mannequin présente une création de Cavalli lors d'un défilé de mode dans le cadre de la Fashion Week de Milan, collection automne-hiver 2026-2027, à Milan, le 26 février 2025 ( AFP / Andreas SOLARO )
    Le créateur de Roberto Cavalli rêve en noir
    information fournie par AFP 27.02.2026 18:09 

    Le noir a été la couleur choisie par le directeur artistique de Roberto Cavalli pour la nouvelle collection femme présentée à la Fashion Week de Milan, mais Fausto Puglisi ne se sent pas pour autant négatif. La palette presque entièrement noire, rehaussée de touches ... Lire la suite

  • ( AFP / DAMIEN MEYER )
    Italie: baisse des exportations et importations hors UE en janvier
    information fournie par Boursorama avec AFP 27.02.2026 18:04 

    Les exportations et importations italiennes en dehors de l'Union européenne ont diminué au mois de janvier sur un an, chutant respectivement de 6% et de 14% par rapport à janvier 2025, a annoncé vendredi l'Institut national des statistiques (Istat). Après une année ... Lire la suite

  • Un membre des forces talibanes afghanes se tient près d'un canon dans la province de Khost, le 27 février 2027, dans l'est de l'Afghanistan ( AFP / STR )
    Le Pakistan bombarde Kaboul et déclare "une guerre ouverte"
    information fournie par AFP 27.02.2026 17:56 

    Le Pakistan a bombardé vendredi plusieurs grandes villes afghanes, dont la capitale Kaboul, le gouvernement pakistanais ayant déclaré une "guerre ouverte" aux autorités talibanes à la suite d'une offensive afghane lancée la veille à sa frontière. Longtemps proches, ... Lire la suite

  • Le logo du gorupe Block. (Photo by Jonathan Raa / NurPhoto / NurPhoto via AFP)
    Block invente le plan social généré par l'IA
    information fournie par Zonebourse 27.02.2026 17:54 

    L'entreprise de Jack Dorsey va tailler dans ses effectifs parce que les outils IA vont remplacer des milliers d'emplois. Le dirigeant pense que ce mouvement est inexorable, ce qui alimente les scénarios les plus extrêmes qui circulent actuellement sur le marché. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank