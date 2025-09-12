Vranken-Pommery: stabilisation des ventes au premier semestre

La maison de champagne Vranken-Pommery a vu ses ventes rester stables au premier semestre, à 109,3 millions d'euros (-0,2%), après une année 2024 affectée par des baisses de volumes écoulés, une météo défavorable et des taux d'intérêt qui avaient plombé le résultat net annuel.

( AFP / FRANCOIS NASCIMBENI )

Au premier semestre, le groupe a réduit sa perte nette à 1,4 million d'euros, contre 1,9 million au premier semestre 2024, selon un communiqué publié jeudi soir. Sur l'ensemble de l'exercice 2024, il avait réussi à inscrire un bénéfice de 800.000 euros.

Le résultat opérationnel a reculé de 7,2% à 13,7 millions d'euros. Cette baisse, comme celle de l'excédent brut d'exploitation (Ebitda), "sont dues principalement à des effets indépendants de l'activité économique", commente le groupe dans un communiqué.

"Les subventions reçues sur le premier semestre 2025 sont en retrait par rapport au premier semestre 2024", au cours duquel le groupe avait "enregistré le versement d'une indemnité d'assurance non-récurrente par nature", détaille Vranken-Pommery.

Le groupe affiche pourtant son optimisme pour le reste de l'année, évoquant "une fin d'année encourageante" au niveau des contrats, "fort de ses liens solides avec la distribution au niveau mondial".

"En France, Vranken-Pommery Monopole conforte sa position d'acteur majeur du Champagne grâce à une progression de ses volumes de ventes, insufflant ainsi une dynamique de reprise dans un marché toujours légèrement en baisse", ajoute le groupe.

En 2024, le chiffre d'affaires avait reculé de 10,5% à 302,9 millions d'euros. En cause, les baisses de volumes de vente de champagne et les mauvaises conditions climatiques qui avaient affecté la production.

Dans ses résultats semestriels publiés mercredi, son concurrent Lanson-BCC a annoncé un recul des volumes des ventes et du bénéfice net.

Vranken-Pommery Monopole gère 2.600 hectares de terres, détenues en pleine propriété ou en bail, réparties sur quatre vignobles en Champagne, Provence, Camargue et Douro, au Portugal.

Le groupe a par ailleurs rappelé qu'à partir du 1er janvier, il se dénommerait "Maison Pommery & Associés".