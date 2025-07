Vranken-Pommery : revenus semestriels stables et feuille de route maintenue

(AOF) - Au premier semestre 2025, Vranken-Pommery Monopole a généré un chiffre d'affaires de 108,3 millions d'euros, soit une légère hausse de 0,2%, dans un contexte économique toujours volatil, marqué par des tensions commerciales importantes, en particulier entre l’Europe et les États-Unis avec une incertitude autour des taxes sur les vins et spiritueux européens. Le groupe fait face aussi à une situation géopolitique instable, marquée par des conflits armés prolongés et des tensions diplomatiques croissantes.

Vranken-Pommery Monopole est confronté à un marché du champagne en demi-teinte sur ce premier semestre (marché à -1,2% en volume par rapport au premier semestre 2024), avec un effet de rattrapage attendu au second semestre.

En outre, le groupe fait savoir que les champagnes, qui constituent son pilier, sont stables (+0,3% en chiffre d'affaires à 94,3 millions d'euros), dans un marché qui recule en volume et en valeur. La croissance prévue par le groupe portera surtout sur le second semestre avec le dynamisme des fêtes de fin d'année. L'international (hors France) reste le fer de lance du développement de l'activité champagnes, et représente 57% du chiffre d'affaires.

Malgré un contexte géopolitique et économique toujours incertain, Vranken-Pommery Monopole aborde le second semestre 2025 avec confiance. Le groupe maintient sa feuille de route : croissance des volumes champagnes en 2025, renforcement de sa présence internationale notamment en Asie, amélioration de la rentabilité avec une gestion rigoureuse des coûts.

AOF - EN SAVOIR PLUS