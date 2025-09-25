 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 808,50
-0,13%
Indices
Chiffres-clés

Vranken-Pommery Monopole va céder Heidsieck & Co Monopole
information fournie par Zonebourse 25/09/2025 à 07:32

Vranken-Pommery Monopole annonce être entré en négociation exclusive avec Lanson-BCC, agissant pour le compte de sa filiale Maison Burtin, pour la cession des titres de la société Heidsieck & Co Monopole (propriétaire de la marque éponyme) à l'exclusion de tout autre actif.

'Sous conditions suspensives de l'accord des Conseils d'Administration des deux Maisons, le protocole devrait être signé le 1er octobre 2025' précise le groupe.

Valeurs associées

VRANKEN-POMMERY MO.
12,150 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Marocaine Yasmina Tellal, consulte des coupures de presse, dans le sud-ouest de la France, le 15 août 2025 ( AFP / Valentine CHAPUIS )
    Dans les métiers précaires, un #MeToo plus difficile, avec moins d'écho
    information fournie par AFP 25.09.2025 08:16 

    "On avait besoin de travailler, on se taisait." Elles sont caissières, ouvrières agricoles, femmes de ménage, secrétaires... et, comme beaucoup de femmes sur leur lieu de travail, ont vécu des violences sexuelles. Mais leur #MeToo à elles peine à être entendu. ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 25.09.2025 08:08 

    * STELLANTIS STLAM.MI - Les ventes en Europe du constructeur ont augmenté en août pour la première fois depuis plus d'un an, montrent des données publiées jeudi par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), alors que le marché dans son ensemble ... Lire la suite

  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    Prudence en vue en Europe avant des discours de banquiers centraux
    information fournie par Reuters 25.09.2025 07:53 

    par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente jeudi avant une nouvelle avalanche d'interventions de banquiers centraux et la publication d'indicateurs macroéconomiques clés aux Etats-Unis et en Europe. D'après les ... Lire la suite

  • Un homme marche à Wall Street devant la Bourse de New York (NYSE)
    Wall Street s'éloigne de ses records, Powell juge les valorisations élevées
    information fournie par Reuters 25.09.2025 07:38 

    par Chuck Mikolajczak La Bourse de New York a fini mercredi en baisse pour une deuxième séance consécutive, les investisseurs ayant été incités à prendre leurs bénéfices avec des indices proches de leurs records au lendemain des déclarations de Jerome Powell, président ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank