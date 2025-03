Vranken-Pommery: intrusion sur son réseau informatique information fournie par Cercle Finance • 04/03/2025 à 07:52









(CercleFinance.com) - Le Groupe annonce avoir détecté une intrusion sur son réseau informatique. Par mesure de sécurité, tous les serveurs ont immédiatement été déconnectés et arrêtés.



'Toutes les mesures qui s'imposent pour rétablir l'activité dans les meilleurs délais et de manière sécurisée sont mises en oeuvre' indique le groupe.



'Les équipes de Vranken-Pommery Monopole, accompagnées d'experts, sont pleinement mobilisées pour continuer d'assurer un fonctionnement partiel afin de minimiser l'impact pour nos clients et partenaires. Nous sommes en contact étroit avec eux et avec les autorités compétentes en attendant un retour à la normale dans les prochains jours' rajoute la direction.





Valeurs associées VRANKEN-POMMERY MO. 12,15 EUR Euronext Paris 0,00%