Vranken-Pommery: dans le vert après son CA semestriel information fournie par Cercle Finance • 18/07/2025 à 16:10









(Zonebourse.com) - Vranken-Pommery Monopole gagne 2% après l'annonce, au titre du premier semestre 2025, d'une stabilité de son chiffre d'affaires (-0,2% en comparaison annuelle) à 109,3 millions d'euros 'dans un contexte économique toujours volatil'.



Le groupe de vins souligne que son Champagne Pommery poursuit son développement (+4,7% en chiffre d'affaires), une dynamique qui reflète la montée en gamme du portefeuille, et se traduit par un effet mix-prix qui continue de s'améliorer.



Malgré un contexte géopolitique et économique toujours incertain, il aborde le second semestre 2025 avec confiance et maintient sa feuille de route, dont une croissance des volumes Champagnes en 2025 et une amélioration de la rentabilité.





