Voyageurs du Monde vers un retrait de la cote

La société Avantage, actionnaire majoritaire de Voyageurs du Monde, a officiellement transmis au Conseil d'Administration un projet d'offre publique d'achat. Cette opération vise l'intégralité des actions et des obligations convertibles qu'elle, ou ses propres actionnaires, ne détient pas encore.

Avantage propose un prix de 180 euros par action, ce qui représente une prime de 23,7% par rapport au dernier cours de clôture et de 27,2% sur la moyenne pondérée par les volumes des 60 derniers jours de cotation.

En ce qui concerne les obligations convertibles, l'offre est fixée à 182,52 euros par obligation, affichant une prime de 40,4% par rapport au cours de clôture ainsi qu'à la moyenne des 60 jours précédents.

Si les conditions légales sont remplies à l'issue de l'opération, cette offre publique sera immédiatement suivie d'un retrait obligatoire, permettant à Avantage de prendre le contrôle de 100% du capital.

le dépôt officiel du projet d'offre auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) est programmé pour le début du mois de septembre 2026.