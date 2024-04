Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Voyageurs du Monde: hausse de 47,6 % du résultat net pdg information fournie par Cercle Finance • 23/04/2024 à 18:29









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'est élevé à 693,6 ME en 2023 contre 497,3 ME en 2022 (+39,5%) en raison des faibles départs sur le début de l'année 2022 (effet du Covid au 1er trimestre 2022), de l'intégration des opérations de croissance externe réalisées en juin 2022 et également en raison d'une demande très élevée pour la réalisation de voyages en 2023.



A périmètre historique (hors acquisitions réalisées en 2022), la variation du chiffre d'affaires s'établit à +16,5 % par rapport à 2019, qui demeure l'année de référence. L'activité sur mesure a été en croissance de 19,3 % et l'activité aventure de 10,8 %. Par ailleurs, la clientèle étrangère représente désormais 35 % du chiffre d'affaires total.



Sur l'exercice 2023, L'EBITDA s'élève à 64,7 ME en progression de 25,7 % par rapport à 2022 (+92,6 % par rapport à 2019). Le résultat net part du Groupe s'élève à 44,1 ME, en progression de 47,6 % par rapport à 2022 (+117,8 % par rapport à 2019).





