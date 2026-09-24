Voyager Technologies recule après l'émission d'une dette convertible de 350 millions de dollars

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24 septembre - ** Les actions de la société de technologie de défense et spatiale Voyager Technologies VOYG.N ont reculé de 0,7 % à 31,18 dollars en pré-ouverture après la conclusion d’une levée de fonds

** La société basée à Denver, dans le Colorado, a annoncé mercredi en fin de journée le prix d'une émission privée de 350 millions de dollars d'obligations convertibles à 0 %, arrivant à échéance le 15 octobre 2032

** Le prix de conversion de 40,82 $ représente une prime de 30 % par rapport au dernier cours de l’action, qui s’établissait à 31,40 $ mercredi

** L'action VOYG a chuté de plus de 16 % mercredi après que la société eut lancé mardi soir l'opération destinée à financer ses besoins généraux

** La société a l’intention d’utiliser environ 45,7 millions de dollars du produit net pour financer des opérations de « capped call »; le prix plafond de 78,50 dollars représente une prime de 150 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** À la clôture de mercredi, l’action affichait une hausse de 20 % depuis le début de l’année.

** Sur les 11 analystes couvrant VOYG, 9 attribuent à l’action la note « achat fort » ou « achat », tandis que 2 recommandent la « vente »; le cours cible médian s’établit à 48 dollars, selon LSEG