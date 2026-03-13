Voyager Acquisition progresse grâce au soutien des actionnaires à la fusion avec VERAXA Biotech

13 mars - ** Les actions de la société d'acquisition à vocation spécifique (SPAC) Voyager Acquisition VACH.O , axée sur le secteur de la santé, augmentent de 8,8 % à 11,97 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que les actionnaires ont approuvé sa fusion avec la société suisse de biotechnologie VERAXA Biotech AG

** VERAXA développe des médicaments à base d'anticorps, qui utilisent des protéines immunitaires fabriquées en laboratoire pour cibler les maladies

** VACH déclare que presque tous les actionnaires, soit 99,67 %, ont racheté leurs actions en espèces avant la transaction

** Le compte fiduciaire contiendra environ 885 556 dollars après les rachats, selon la société

** La société combinée devrait être cotée au Nasdaq sous le symbole VRXA, sous réserve de l'approbation de la bourse

** Les actions ont augmenté de ~6% en 2025