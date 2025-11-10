 Aller au contenu principal
Vor Biopharma plonge après le lancement d'une offre d'actions de 100 millions de dollars
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 22:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 novembre -

** Les actions de Vor Biopharma VOR.O ont baissé de 29% à 13,35 dollars après la mise sur le marché, alors que la société cherche à lever des fonds

** La société de biotechnologie spécialisée dans les maladies auto-immunes lance une offre d'actions de 100 millions de dollars ()

** JP Morgan, Jefferies, Citigroup et TD Cowen sont les teneurs de livre conjoints

** La société VOR, basée à Boston, a environ 6,84 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 130 millions de dollars, selon les données du LSEG ** VOR a effectué un regroupement d'actions de 1 pour 20 en septembre

** Les actions de VOR ont terminé le lundi en hausse de 0,5 % à 18,80 $

** L'action a gagné ~449% au cours des six derniers mois, ce qui représente une hausse de ~15% depuis le début de l'année

Valeurs associées

JPMORGAN CHASE
317,190 USD NYSE +0,94%
VOR BIOPHARMA
18,8000 USD NASDAQ +0,53%
