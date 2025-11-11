Vor Biopharma plonge à la suite d'une offre d'actions de 100 millions de dollars fortement décotée

11 novembre -

** Les actions de Vor Biopharma VOR.O ont chuté de 30,7 % avant la mise sur le marché pour atteindre 13,02 $ après qu'une offre secondaire de 100 millions de dollars ait été fixée à un prix fortement décoté.

** La société de biotechnologie spécialisée dans les maladies auto-immunes a vendu lundi en fin de journée () 10 millions d'actions à 10 $, soit 46,8 % de moins que la dernière clôture de 18,80 $ du titre.

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour faire avancer le développement clinique de son médicament, le telitacicept, y compris le lancement d'un essai clinique de phase 3, selon le prospectus ()

** La société VOR, basée à Boston, a ~6,3 millions d'actions en circulation; en septembre, elle a procédé à un regroupement d'actions à raison de 1 pour 20

** JP Morgan, Jefferies, Citigroup et TD Cowen sont les co-responsables de l'offre

** Jusqu'à la clôture de lundi, les actions avaient gagné environ 450 % au cours des six derniers mois, ce qui leur a valu une baisse d'environ 15 % depuis le début de l'année