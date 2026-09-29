Vor Biopharma en hausse après la publication de résultats encourageants concernant un médicament contre les maladies auto-immunes

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29 septembre - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Vor Biopharma VOR.O progresse de 2,3% à 18,74 dollars avant l'ouverture du marché

** La société indique que plus de 94% des patients traités avec son médicament expérimental, le telitacicept, ont présenté une amélioration d’au moins cinq points sur une échelle d’évaluation des symptômes chez les patients atteints de myasthénie grave généralisée après 48 semaines dans le cadre d’une étude de phase avancée

** La myasthénie grave généralisée (gMG) est une maladie auto-immune chronique qui perturbe la communication entre les nerfs et les muscles squelettiques, provoquant une faiblesse musculaire généralisée et fluctuante qui s'aggrave avec l'activité physique et s'améliore au repos

** Environ 42% des patients ont atteint un niveau de symptômes minimes à un moment donné au cours des 48 semaines, contre 23,7% au cours des 24 premières semaines, précise Vor Bio

** Ces résultats proviennent d’une analyse post hoc d’un essai mené en Chine sur 114 patients par RemeGen, partenaire de Vor Bio 688331.SS

** Le telitacicept est déjà autorisé en Chine pour le traitement de cinq maladies auto-immunes, dont la gMG, le lupus et la polyarthrite rhumatoïde

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse de 40% depuis le début de l’année