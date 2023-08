Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vopak: renforcement d'un terminal de GNL à Rotterdam information fournie par Cercle Finance • 23/08/2023 à 13:22









(CercleFinance.com) - Le groupe néerlandais de stockage par réservoirs Vopak fait part de la décision finale d'investissement pour étendre les capacités de Gate terminal, à Rotterdam, un terminal de GNL exploité en coentreprise avec le groupe d'infrastructures énergétiques Gasunie.



Cette expansion consiste en un quatrième réservoir de gaz naturel liquéfié de 180.000 m3 et une capacité de regazéification de 4 BCM par an. Faisant déjà l'objet d'accords commerciaux de long terme, elle devrait pouvoir entrer en activité au second semestre 2026.





Valeurs associées KON.VOPAK NV Euronext Amsterdam +0.52%