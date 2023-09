Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vopak: cession de trois terminaux chimiques à Rotterdam information fournie par Cercle Finance • 19/09/2023 à 08:55









(CercleFinance.com) - Vopak annonce avoir conclu un accord avec Infracapital sur la vente de ses trois terminaux chimiques à Rotterdam (Botlek, TTR et Chemiehaven) pour un prix d'achat total de 407 millions d'euros, dont un paiement différé conditionnel de 19,5 millions.



La cession de ces actifs, qui représentent en tout une capacité opérationnelle de 1,4 million de mètres cubes, fait suite à une revue stratégique annoncée en février dernier par le groupe néerlandais de stockage par réservoirs.



Sujette à la consultation des instances représentatives du personnel concerné et aux conditions de clôture habituelle, cette transaction devrait être finalisée avant la fin de cette année, selon Vopak.





