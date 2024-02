Vontobel salue un début d'année "très positif" pour les actifs risqués

(AOF) - "Le premier mois de 2024 s’est avéré très positif pour les actifs risqués", affirme Vontobel AM par la voix de Mondher Bettaieb-Loriot, responsable des obligations d'entreprises, et Claudia Fontanive-Wyss, gestionnaire de portefeuille. "Les spreads de crédit ont continué à se resserrer, les marchés actions sont passés au vert sur Bloomberg et les banques centrales reconnaissent enfin la forte dynamique désinflationniste et la nécessité d'abaisser prochainement leurs taux d'intérêt", précisent-ils.

"Notre hypothèse de base est que la Fed et la BCE devront mécaniquement réduire leurs taux d'intérêt, car ils deviennent trop restrictifs dans un environnement de désinflation", ajoutent-ils. "Le taux de croissance annuel de la masse monétaire M2 est devenu négatif, ce qui est restrictif et fait une partie du travail des banques centrales, de sorte que "l'orientation actuelle de la politique monétaire pourrait se montrer plus restrictive que voulu et l'annonce d'une réduction des taux avant juin des deux banques centrales est tout à fait probable".

"Le marché primaire a commencé l'année avec un bon volume de transactions qui ont été bien absorbées par les acteurs du marché avant que l'offre ne se calme en raison du silence précédant les périodes de résultats", précisent les deux analystes. "Les volumes étaient comparables à ceux de janvier dernier, un mois généralement agité pour l'offre". Ils estiment que "l'offre nette tout au long de l'année sera un moteur technique positif pour le crédit aux entreprises, de nombreux préfinancements ayant déjà eu lieu en 2023".