Vontobel recrute un responsable de sa boutique obligataire chez CSAM

Vontobel a recruté Andrew Jackston en tant que responsable de la boutique obligataire de la société. Il prendra ses fonctions le 22 janvier et succédera à Simon Lue-Fong, qui prend sa retraite après une carrière de 30 ans.

Andrew Jackston vient de Credit Suisse Asset Management, où il était responsable de l’obligataire. Il a également été responsable de l’obligataire et du multi-asset chez Federated Hermes International et directeur des investissements de Cairn Capital.

Avec 18 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion au 30 juin, la boutique obligataire de Vontobel a été fondée il y a plus de 30 ans et compte aujourd’hui 39 professionnels de l’investissement basés à Zurich, New York, Miami et Hong Kong. Son offre comprend des obligations d’entreprises, de la dette émergente, des obligations mondiales et des obligations suisses, ainsi que des solutions d’investissement sur mesure en obligations suisses et mondiales.