Vontobel nomme un directeur de la gestion d’actifs pour l’Asie-Pacifique

(NEWSManagers.com) - Vontobel vient de nommer Wei Kai Lee en tant que directeur de l’activité de la gestion d’actifs en Asie-Pacifique. Basé à Singapour, il sera chargé de la supervision des grands comptes, des investisseurs institutionnels et des consultants dans cette région. Il remplacera Ulrich Behm, qui va diriger les intermédiaires et les partenariats en Suisse.

Wei Kai Lee arrive de Stone Harbor Investment Partners, où il était directeur pour l’Asie-Pacifique depuis 2020. Il était chargé du développement commercial et des relations clients dans cette région. Il était également responsable des relations clients senior depuis 2010, avant d’être nommé directeur de l’Asie en 2016. Auparavant, il a travaillé chez UBS Global Asset Management en tant que directeur associé chargé de l’activité institutionnelle en Asie entre 2006 et 2010. Au début de sa carrière, il a été associé au sein de la division de la gestion monétaire du gendarme financier singapourien, la Monetary Authority of Singapore.