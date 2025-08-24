 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ligue 1: Giroud croque Monaco sur le gong, Rennes implose
information fournie par AFP 24/08/2025 à 22:50

Le Français Olivier Giroud célèbre son but lors du match de Ligue 1 entre Lille et Monaco au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq le 24 août 2025 ( AFP / FRANCOIS LO PRESTI )

Le Français Olivier Giroud célèbre son but lors du match de Ligue 1 entre Lille et Monaco au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq le 24 août 2025 ( AFP / FRANCOIS LO PRESTI )

Olivier Giroud a offert une victoire sur le fil à Lille contre Monaco et Rennes a été plombé par deux exclusions en début de match avant de couler 4-0 dans le derby breton à Lorient, dimanche lors de la deuxième journée de Ligue 1.

On joue le début des arrêts de jeu lorsque le stade Pierre-Mauroy peut enfin exploser: Olivier Giroud vient de marquer son deuxième but en deux matches. Le champion du monde français a marqué d'une frappe puissante en pivot, à l'issue d'un match animé et équilibré.

Giroud a ensuite raté un pénalty, ce qui n'aurait pas été anecdotique si le Monégasque Mika Biereth avait ensuite su convertir un bon centre à bout portant.

Lille, seule équipe à quatre points, passe cinquième de Ligue 1, et laisse Monaco huitième avec trois points.

Pour sa part, Strasbourg a poursuivi sur sa lancée de la saison dernière, terminée en trombe. Emanuel Emegha a permis au RCSA de s'imposer 1-0 contre Nantes à la Meinau, d'une tête croisée sur un service impeccable de Dilane Bakwa, en fin de match. L'attaquant néerlandais venait pourtant de rater une reprise à bout portant devant le but vide. Strasbourg rejoint en tête du classement le PSG, Lyon, mais aussi Toulouse.

Les hommes de Carles Martinez Novell ont en effet à nouveau gagné dimanche, contre Brest cette fois (2-0) sur un doublé au retour des vestiaires de Frank Magri. Les Brestois se préparent peut-être à une saison difficile après les deux derniers exercices glorieux (troisième place puis participation réussie à la Ligue des champions). Comme un symbole, l'entraîneur Eric Roy a remplacé au cours du match le capitaine défenseur Brendan Chardonnet.

L'entraîneur de Rennes Habib Beye lors de la large défaite subie à Lorient, le 24 août 2025 ( AFP / Fred TANNEAU )

L'entraîneur de Rennes Habib Beye lors de la large défaite subie à Lorient, le 24 août 2025 ( AFP / Fred TANNEAU )

De son côté, Rennes a manqué l'occasion de surfer sur sa victoire en infériorité numérique face à Marseille la semaine dernière. L'équipe entraînée par Habib Beye a été affaiblie par les deux exclusions successives, lors des 11 premières minutes, de la recrue Mahdi Camara puis de Christopher Wooh.

Après avoir buté sur une défense regroupée, Lorient a déroulé et inscrit quatre buts. Les deux équipes comptent trois points.

Lens s'est pour sa part bien repris de sa défaite cruelle contre Lyon le weekend dernier en allant s'imposer au stade Océane du Havre (2-1) grâce notamment au premier but en L1 du jeune Rayan Fofana, 19 ans.

Sport
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Liam O'Hanna, alias Mo Chara (au centre) et Naoise O Caireallain, alias Moglai Bap (à droite), du trio Kneecap, sur la scène de Rock en Seine le 24 août 2025 à Saint-Cloud, près de Paris ( AFP / Guillaume BAPTISTE )
    Rock en Seine: concert sous surveillance pour Kneecap, qui évoque sur scène la situation à Gaza
    information fournie par AFP 24.08.2025 22:58 

    Le trio nord-irlandais Kneecap, dont l'un des membres est poursuivi par la justice britannique pour soutien au Hezbollah, a donné dimanche un concert sous haute surveillance au festival Rock en Seine, où il a de nouveau critiqué la politique israélienne à Gaza. ... Lire la suite

  • La Juve réussit sa rentrée, pas l'Atalanta
    La Juve réussit sa rentrée, pas l'Atalanta
    information fournie par So Foot 24.08.2025 22:46 

    Encore dans l’incertitude pour ce nouvel exercice, la Juventus a posé de bonnes bases en l’emportant devant Parme (1-0) . Et c’est la recrue, Jonathan David, qui a ouvert son compteur-but à l’heure de jeu. Le Canadien a profité du bon travail et du centre de Kenan ... Lire la suite

  • Immortel, Giroud offre la victoire à Lille contre Monaco
    Immortel, Giroud offre la victoire à Lille contre Monaco
    information fournie par So Foot 24.08.2025 22:42 

    Au terme d'une rencontre animée et longtemps équilibrée, c'est l'inusable Olivier Giroud qui est venu offrir un précieux succès à Lille face à Monaco (1-0). Avec déjà trois buts en deux journées, le champion du monde, malgré un pénalty manqué dans le temps additionnel, ... Lire la suite

  • Christopher Wooh s’est ouvert la main après son expulsion
    Christopher Wooh s’est ouvert la main après son expulsion
    information fournie par So Foot 24.08.2025 21:57 

    Rennes rentre avec des points de Lorient ! Si sur le terrain, le Stade rennais a vécu un après-midi très compliqué avec une lourde défaite 4-0, à 9 contre 11, les Bretons ont vécu de nouvelles péripéties en dehors du rectangle vert. Selon le journaliste du Parisien ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank