Vontobel : les banques prévoient de resserrer encore les conditions de prêt au troisième trimestre

Le gérant chez Vontobel conclut : " les banques prévoient de resserrer encore les conditions de prêt au troisième trimestre, mais à un rythme moindre qu'au deuxième trimestre pour les entreprises, au même rythme pour les prêts hypothécaires et à un rythme plus rapide pour les prêts à la consommation ".

" 14% des banques affirment avoir durci leurs conditions de prêts aux entreprises par rapport au premier trimestre, ce qui représente une baisse considérable, comparé aux 27% précédemment atteints. Bien que ce niveau soit toujours un peu élevé par rapport aux années précédentes, on peut affirmer qu'il ne s'agit pas d'un désastre complet ", argumente Felipe Villarroel.

Avant de poursuivre : les ménages ont également réduit leur demande de crédits par rapport au premier trimestre ; cependant, le creux de la vague a été atteint il y a deux trimestres, à la fois pour les prêts hypothécaires et pour les crédits à la consommation, de sorte qu'actuellement, moins de banques font état d'une baisse de la demande dans ces catégories.

(AOF) - Felipe Villarroel, gérant chez Vontobel, souligne que l'enquête de la BCE sur la distribution du crédit bancaire (BLS), publiée la semaine dernière, a permis aux banques elles-mêmes de s'exprimer sur les tendances de l'offre et de la demande de crédits dans les différents secteurs de l'économie. Pour lui, la demande de prêts aux entreprises a été faible, ce qui n'est pas bon signe pour la croissance. C'est le reflet d'un coût du crédit plus élevé dans un environnement de croissance ralentie, un mélange peu propice à une augmentation importante du Capex.

