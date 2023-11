Vontobel lance un fonds d'actions émergentes hors Chine

"La Chine est la deuxième économie mondiale et continue à jouer un rôle crucial dans l'évolution de l'univers plus large des marchés émergents", déclare Roger Merz, responsable de la gestion de portefeuille de mtx. "Cependant, comme l'économie chinoise a connu une croissance exponentielle ces dernières années, son poids par rapport aux autres marchés émergents a également augmenté de manière significative. C'est pourquoi certains clients ont décidé de considérer la Chine comme une classe d'actifs à part entière, en gérant leur exposition séparément."

Les sociétés doivent également répondre à des normes minimales selon des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise.

(AOF) - Vontobel lance un fonds d'actions ex-Chine, offrant une solution aux investisseurs qui souhaitent gérer leur propre allocation en Chine. Le Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex-China offre un accès à une gamme d'opportunités d'investissement dans l'univers des marchés émergents, à l'exclusion de la Chine. Le fonds investit dans des sociétés domiciliées dans les marchés émergents, leaders de leur secteur en termes de rentabilité, de positions sectorielles et de valorisations attractives.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.