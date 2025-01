Vontobel : "en 2025, le prix du pétrole sera déterminés par une multitude de facteurs"

(AOF) - "En 2025, la demande et le prix du pétrole seront déterminés par une multitude de facteurs économiques, politiques et technologiques pouvant avoir une influence à court et à moyen terme. Le développement économique mondial, étroitement lié à la demande énergétique, jouera un rôle déterminant", affirme Kerstin Hottner, responsable des matières premières et gérant de portefeuille pour Vontobel.

Dans ce contexte, la croissance du PIB mondial sera un facteur central dans l'estimation de l'évolution des prix de l'or noir. Si l'économie mondiale était amenée à ralentir (par exemple en raison de l'augmentation des tensions commerciales ou politiques) la demande en pétrole pourrait diminuer, ce qui influerait considérablement sur les prix.

"La Chine, dont l'influence fut majeure sur la demande au cours des deux dernières décennies, continuera à jouer un rôle clé dans ce scénario en ayant été responsable de près de la moitié de la croissance de la demande mondiale de pétrole. Toute perturbation dans son économie aura un impact direct sur les prix des matières premières", explique Kerstin Hottner.

En 2025, la Chine devrait viser une croissance d'environ 5% de son PIB, qui pourrait être atteinte grâce à un soutien fiscal accru. Dans le même temps, la Chine doit relever le défi de sa transition vers des sources énergétiques plus propres, comme les véhicules électriques et le gaz naturel liquéfié (GNL), qui réduisent progressivement sa demande en pétrole.

"L'adoption généralisée des véhicules électriques et le remplacement des camions diesel par des camions au GNL réduisent déjà la demande de milliers de barils par jour, ce qui pourrait freiner la croissance de la consommation de pétrole dans un futur proche", souligne Kerstin Hottner.