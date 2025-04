Vontobel : Ana Claver Gaviña nommée responsable des clients Internationaux

(AOF) - Vontobel annonce la nomination d'un nouveau responsable des clients Internationaux en la personne d'Ana Claver Gaviña. Elle sera chargée de diriger les activités de distribution de la société dans la région EMEA (à l'exclusion de l’Allemagne, l'Autriche et la Suisse), aux États-Unis pour les intermédiaires et l'offshore et en Amérique latine. Ana Claver Gaviña rejoint Vontobel après avoir travaillé pour Robeco, où elle occupait dernièrement le poste de Head of Europe Wholesale.

Auparavant, elle était responsable de Robeco Iberia, U.S. Offshore et Amérique latine.

Son expérience professionnelle comprend également des postes à responsabilité chez Morgan Stanley, Venture Consulting et UBS.

"Cette nomination reflète notre engagement à travailler en étroite collaboration avec nos clients et à leur proposer des solutions d'investissement innovantes qui répondent à l'évolution de leurs besoins ", a déclaré Christoph von Reiche, responsable de la clientèle institutionnelle.