Vonovia: vise un EBITDA entre 2,7 et 2,8 MdsE en 2025 information fournie par Cercle Finance • 19/03/2025 à 10:11









(CercleFinance.com) - Vonovia a enregistré en 2024 un EBITDA ajusté d'environ 2,6 milliards d'euros, l'activité de location contribuant à 91 % du résultat global. L'EBT ajusté de 1,8 milliard d'euros est légèrement inférieur à celui de l'année précédente.



La croissance organique des loyers s'inscrit à 4,1 % et dépasse celle de l'année précédente. Les activités de location de base ont contribué à près de 2,4 milliards d'euros à l'EBITDA global, soit presque le même niveau qu'en 2023.



Vonovia a achevé en 2024 un total de 3 747 nouvelles unités résidentielles. Le groupe va lancer environ 3 000 nouvelles unités sur l'exercice en cours.



Pour l'ensemble de l'exercice 2025, Vonovia vise un EBITDA ajusté compris entre 2,7 et 2,8 milliards d'euros. L'EBT ajusté devrait se situer entre 1,75 et 1,85 milliard d'euros.



Vonovia s'attend à un EBITDA ajusté de 3,2 à 3,5 milliards d'euros en 2028, soit une augmentation d'environ 30 % par rapport à 2024.





Valeurs associées VONOVIA 25,060 EUR XETRA -1,80%