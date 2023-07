Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vonovia : ricoche brutalement sous 19,2E information fournie par Cercle Finance • 07/07/2023 à 15:00









(CercleFinance.com) - Vonovia ne parvient pas à ressortir de son canal de consolidation ébauché depuis le 30 mars/4 avril : le N°1 européen de l'immobilier locatif allemand ricoche brutalement sous 19,2E et va devoir préserver le plancher des 17,15E, au risque de retomber sur son 'plus bas' historique des 15,65E du 28 mars.





