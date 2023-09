Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vonovia : repart à l'assaut des 24E, pourrait viser 25,5E information fournie par Cercle Finance • 19/09/2023 à 12:19









(CercleFinance.com) - Le N°1 européen de l'immobilier locatif Vonovia repart à l'assaut des 24E et va tenter de s'ouvrir un nouvel espace de progression en direction des 25,5E, l'ex-résistance de la mi-novembre 2022 et l'ex-support du 31 janvier 2023.





Valeurs associées VONOVIA XETRA +4.17%