Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vonovia : rechute sur les 20E, recovery pas menacée information fournie par Cercle Finance • 28/08/2023 à 12:35









(CercleFinance.com) - Vonovia rechute sur les 20E mais reste protégé par 2 supports court terme vers 19,60E (ex-zénith du 28 avril) puis 19,25E.

Ultimement, la tendance au redressement moyen terme amorcé vers 15,6E fin mars resterait préservée tant que le cours se maintient au-dessus de 18,2E.





Valeurs associées VONOVIA XETRA -2.18%