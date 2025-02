Vonovia : rebondit sur 28,36E, pourrait viser 30,2E information fournie par Cercle Finance • 24/02/2025 à 19:20









(CercleFinance.com) - Vonovia rebondit sur 28,36E et pourrait viser 30,2E, c'est à dire la résistance oblique issue du zénith des 33,6E du 1er octobre 2024.

En cas de succès, la reprise pourrait se prolonger en direction de 31,8E, l'ex-résistance des 28/08 et 12/12/2024.





Valeurs associées VONOVIA 29,42 EUR XETRA +3,26%