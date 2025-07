Vonovia : enfonce le plancher des 28E information fournie par Cercle Finance • 25/07/2025 à 19:46









(CercleFinance.com) - Vonovia semble valider un double-top sous 30,35E (les 7 mai et 1er juillet) avec l'enfoncement du plancher des 28E (14 mai et 17 juillet).

Le prochain support se dessine vers 26E... et ultimement vers 24,2E, le plancher annuel du 25 mars.





Valeurs associées VONOVIA 27,410 EUR XETRA -1,86%