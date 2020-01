Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Von der Leyen pourrait se rendre à Washington début février-diplomate Reuters • 23/01/2020 à 00:44









WASHINGTON, 23 janvier (Reuters) - La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pourrait se rendre début février à Washington, a déclaré mercredi l'ambassadeur de l'Union européenne, Stavros Lambrinidis, sur fond de discussions commerciales compliquées entre l'Union européenne et les Etats-Unis. Ursula von der Leyen s'est entretenue mardi à Davos avec le président américain Donald Trump, lequel a fait part d'échanges "très positifs" mais maintenu sa menace de droits de douane sur les automobiles européennes si aucun accord commercial n'était trouvé entre Washington et Bruxelles. (Andrea Shalal; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.