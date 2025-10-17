Volvo revoit ses prévisions pour l'Amérique du nord, bénéfice en ligne au T3

Volvo VOLVb.ST a fait état vendredi d'un bénéfice d'exploitation conforme aux attentes au troisième trimestre et a revu à la baisse ses perspectives pour le marché nord-américain des camions.

Le bénéfice d'exploitation ajusté de Volvo est tombé à 11,7 milliards de couronnes suédoises (1,06 milliard d'euros) sur la période, contre 14,1 milliards de couronnes enregistrés un an plus tôt et en ligne avec les attentes moyennes des analystes, selon les données LSEG.

Le constructeur suédois de camions, qui fabrique également des équipements de construction et des moteurs, a revu à la baisse ses perspectives pour le marché nord-américain des camions, la faible demande en Amérique du Nord et du Sud ayant pesé sur les résultats.

Volvo, qui maintient ses prévisions pour l'Europe, anticipe environ 290.000 véhicules livrés en Europe et 265.000 en Amérique du Nord en 2025, ce qui indique des prévisions de demande plus faibles pour le marché américain.

Le marché nord-américain du fret longue distance reste en récession, avec des volumes et des prix en baisse, a expliqué Volvo, ajoutant que les clients retiennent leurs commandes en raison de l'incertitude liée aux nouvelles réglementations sur les émissions et aux droits de douane.

En Europe, la demande de camions est largement motivée par le remplacement, soutenue par une utilisation stable de la flotte, a ajouté Volvo.

