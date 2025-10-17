 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
47 582,15
-1,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Volvo revoit ses prévisions pour l'Amérique du nord, bénéfice en ligne au T3
information fournie par Reuters 17/10/2025 à 08:16

Volvo VOLVb.ST a fait état vendredi d'un bénéfice d'exploitation conforme aux attentes au troisième trimestre et a revu à la baisse ses perspectives pour le marché nord-américain des camions.

Le bénéfice d'exploitation ajusté de Volvo est tombé à 11,7 milliards de couronnes suédoises (1,06 milliard d'euros) sur la période, contre 14,1 milliards de couronnes enregistrés un an plus tôt et en ligne avec les attentes moyennes des analystes, selon les données LSEG.

Le constructeur suédois de camions, qui fabrique également des équipements de construction et des moteurs, a revu à la baisse ses perspectives pour le marché nord-américain des camions, la faible demande en Amérique du Nord et du Sud ayant pesé sur les résultats.

Volvo, qui maintient ses prévisions pour l'Europe, anticipe environ 290.000 véhicules livrés en Europe et 265.000 en Amérique du Nord en 2025, ce qui indique des prévisions de demande plus faibles pour le marché américain.

Le marché nord-américain du fret longue distance reste en récession, avec des volumes et des prix en baisse, a expliqué Volvo, ajoutant que les clients retiennent leurs commandes en raison de l'incertitude liée aux nouvelles réglementations sur les émissions et aux droits de douane.

En Europe, la demande de camions est largement motivée par le remplacement, soutenue par une utilisation stable de la flotte, a ajouté Volvo.

(Rédigé par Jesus Calero à Gdansk, version française Etienne Breban, édité par Augusitn Turpin)

Valeurs associées

VOLVO B ORD
245,600 SEK LSE Intl -7,48%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank