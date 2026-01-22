Volvo présente officiellement l'EX 60, son nouveau SUV intermédiaire entièrement électrique
L'EX60, dont les contours rappellent ceux du VX60, son SUV compact best-seller, marque l'entrée du constructeur suédois sur le plus grand segment du marché de l'électricité mondial, avec l'objectif d'y augmenter considérablement sa part de marché actuelle.
Ce véhicule familial de cinq places peut parcourir 640 kilomètres sur une seule charge dans une configuration de traction intégrale, soit plus que n'importe quel véhicule électrique jamais créé par le groupe.
Pour ce qui concerne la recharge, le temps d'une pause café suffit pour recharger le véhicule et reprendre la route, ajoute Volvo, qui précise que l'EX60 peut accumuler jusqu'à 270 km d'autonomie en seulement dix minutes, lorsqu'il utilise un chargeur rapide de 400 kW, ce qui réduit de son point de vue les craintes relatives à l'adoption d'un véhicule électrique.
"Avec ce véhicule, nous éliminons tous les obstacles qui subsistent pour passer à l'électricité", a souligné Håkan Samuelsson, le chef de la direction.
L'EX60 sera proposé sur la base de deux variantes de motopropulseurs: une version P12 AWD électrique offrant une autonomie pouvant atteindre 640 km et une option P10 AWD permettant de parcourir jusqu'à 514 km.
La voiture repose sur SPA3, la nouvelle architecture de véhicules électriques de Volvo, mais son développement a été réalisé en collaboration avec les fabricants de puces américains Nvidia et Qualcomm.
Il s'agit par ailleurs du premier véhicule doté de Gemini, le nouvel assistant IA de Google.
Le véhicule est équipé par ailleurs d'un système audio haut de gamme Bowers & Wilkins à 28 haut-parleurs, comprenant notamment des enceintes intégrées aux quatre sièges principaux. L'EX60 sera le premier Volvo doté d'Apple Music préinstallé avec Dolby Atmos, offrant une expérience audio spatiale immersive.
Les première livraisons doivent démarrer cet été, à des prix qui n'ont pas encore été communiqué même si certaines sources évoquent une entrée de gamme à partir de 48 000 euros.
L'EX60 sera également décliné dans la gamme "Cross Country", la famille de véhicules taillés pour l'aventure que Volvo a introduite en 1997.
