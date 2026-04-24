Volvo Group-Le bénéfice d'exploitation en-deçà des attentes au T1

Le constructeur de camions Volvo Group VOLVb.ST a fait état vendredi d'une baisse plus marquée que prévu de son bénéfice d’exploitation au premier trimestre, mais a relevé ses prévisions pour les immatriculations de camions en Europe.

Le bénéfice d'exploitation s'est élevé à 10,68 milliards de couronnes suédoises (987,39 millions d'euros), contre 13,26 milliards un an plus tôt et 11,39 milliards attendus par les analystes, selon un consensus LSEG.

L'entreprise basée à Göteborg a relevé sa prévision annuelle pour le marché européen des poids lourds à 310.000 unités, contre 305.000 en janvier, tout en maintenant ses perspectives pour les ventes de poids lourds en Amérique du Nord à 265.000 véhicules.

(Marie Mannes, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)