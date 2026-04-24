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Volvo Group: Le bénéfice d'exploitation en-deçà des attentes au 1er trimestre
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 09:49

Des camions Volvo

Des camions Volvo

‌Le constructeur de camions ​Volvo Group a fait état vendredi d'une baisse plus marquée ​que prévu de son bénéfice d’exploitation ​au premier trimestre, ⁠mais a relevé ses prévisions ‌pour les immatriculations de camions en Europe.

Le bénéfice ​d'exploitation ‌s'est élevé à 10,68 milliards ⁠de couronnes suédoises (987,39 millions d'euros), contre 13,26 milliards un ⁠an plus ‌tôt et 11,39 milliards ⁠attendus par les analystes, ‌selon un consensus LSEG.

L'entreprise ⁠basée à Göteborg a ⁠relevé sa ‌prévision annuelle pour le marché ​européen des ‌poids lourds à 310.000 unités, contre 305.000 en ​janvier, tout en maintenant ses perspectives ⁠pour les ventes de poids lourds en Amérique du Nord à 265.000 véhicules.

(Marie Mannes, version française Elena Smirnova, édité par ​Augustin Turpin)

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