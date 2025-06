Volvo Group et Daimler Truck lancent une coentreprise en Suède

(AOF) - Daimler Truck et Volvo ont lancé une coentreprise baptisée Coretura, dans le but d’ouvrir la voie à l’avenir numérique des véhicules utilitaires grâce à une nouvelle plateforme logicielle qui doit permettre d’établir une nouvelle norme industrielle. Basée en Suède à Göteborg, cette nouvelle entité a commencé ses activités au début du mois et espère lancer ses premiers produits embarqués d’ici à la fin de la décennie. Coretura sera dirigée par une équipe de direction composée de quatre membres, dont deux représentants de chaque actionnaire et disposera, au départ, d’une cinquantaine d’employés.