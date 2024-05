Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Volvo: feu vert de l'UE pour une coentreprise avec Westport information fournie par Cercle Finance • 07/05/2024 à 12:54









(CercleFinance.com) - La Commission européenne indique avoir approuvé la création d'une entreprise commune entre Volvo et la firme canadienne, Westport Fuel Systems.



La transaction concerne principalement le développement et la vente de systèmes et de composants de carburant alternatif à l'industrie automobile.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, étant donné que l'entreprise commune exerce des activités négligeables dans l'Espace économique européen.





