Volvo Cars vise un meilleur S2 malgré la baisse des ventes en Chine

L'illustration montre le logo Volvo

Volvo Cars a déclaré ‌vendredi s'attendre à une meilleure rentabilité au deuxième semestre, mais la baisse inattendue et ​marquée des ventes du groupe suédois en Chine, qui a pesé sur son résultat opérationnel, a entraîné un net recul de l'action sur les marchés.

Le constructeur ​automobile détenu majoritairement par le groupe chinois Geely Holding, confronté à la hausse des prix des matières ​premières et du fret, ainsi qu’à une ⁠forte pression sur les prix, avait prévenu que son deuxième trimestre serait ‌faible.

Cependant, un plongeon plus profond que prévu des ventes en Chine, en baisse de 35%, a compressé la marge de bénéfice opérationnel, ​qui est passée à ‌1,1% contre 1,6% au trimestre précédent.

"La situation est très difficile; ⁠les volumes sont en baisse et la concurrence sur les prix est très rude", a déclaré à Reuters le président-directeur général Hakan Samuelsson. "La rentabilité est donc ⁠loin d'être satisfaisante ‌en Chine."

LA CHINE, "RÉGION LA PLUS DIFFICILE"

A Stockholm, vers 09h00 GMT, l'action ⁠Volvo Cars reculait de 6,62% à 19,75 couronnes suédoises (1,79 euro) après avoir ouvert ‌sur une baisse de plus de 8%.

Ces résultats interviennent quelques semaines ⁠après l'annonce par BMW d'une chute de 30% de ses ⁠ventes du deuxième ‌trimestre en Chine, accompagnée d'un avertissement sur ses résultats que le constructeur allemand ​a en partie attribué à la Chine.

"La ‌Chine est actuellement la région la plus difficile de tout le secteur automobile", a déclaré le directeur ​financier Erik Severinson. "Mais nous ne nous lancerons pas dans une guerre des rabais."

Selon Hampus Engellau, analyste chez Handelsbanken, les résultats de Volvo Cars sont ⁠légèrement supérieurs aux prévisions, les commandes constituant notamment un point positif.

Volvo Cars a déclaré dans un communiqué s'attendre à ce que ses marges bénéficiaires s’améliorent au second semestre de cette année, à mesure que la production du nouveau SUV EX60 atteindra sa pleine capacité.

(Marie Mannes, avec la contribution de Tomasz Kanik à Gdansk ; ​version française Augustin Turpin)