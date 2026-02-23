Volvo Cars va rappeler 40 000 SUV électriques en raison d'un risque d'incendie de la batterie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Volvo va remplacer les batteries haute tension de 40 323 EX30

Les batteries seront remplacées par le même fournisseur

La réputation de Volvo en matière de sécurité est menacée, selon les analystes de l'industrie

(Ajout d'un paragraphe sur la réaction de l'action) par Marie Mannes

Volvo Cars va rappeler plus de 40.000 de ses SUV électriques phares EX30 parce que leurs batteries risquent de surchauffer, a-t-on appris lundi auprès de Reuters, une décision qui pourrait ternir la réputation de sécurité durement acquise par le constructeur automobile et lui coûter des millions de dollars. Le rappel, qui n'avait pas été signalé auparavant, implique le remplacement de modules dans les batteries à haute tension du SUV compact, un modèle crucial pour Volvo qui cherche à concurrencer les marques chinoises moins chères. La sécurité des batteries est une question très sensible pour les fabricants de véhicules électriques et les consommateurs. Au total, 40 323 voitures EX30 Single-Motor Extended Range et Twin-Motor Performance équipées de ces cellules haute tension sont concernées, a déclaré le constructeur automobile suédois, détenu majoritairement par le chinois Geely GEELY.UL , en réponse à des questions de Reuters.

"Nous sommes en train de contacter les propriétaires de toutes les voitures concernées pour les informer des prochaines étapes", a déclaré Volvo VOLCARb.ST . Les actions de Volvo Cars ont baissé de 4 % à la suite de l'annonce du rappel par Reuters. Dans la hâte de développer de nouveaux véhicules électriques, certains constructeurs automobiles ont été confrontés à des défauts de batterie. En 2020, un risque d'incendie a contraint General Motors GM.N à rappeler 140 000 Chevrolet Bolt équipées de batteries fournies par le sud-coréen LG Electronics, ce qui a coûté 2 milliards de dollars . Les problèmes de batteries de Volvo surviennent alors que le constructeur automobile poursuit une campagne d'économies de 1,9 milliard de dollars et une intégration plus poussée avec sa société mère Geely. Les batteries étaient fabriquées par une coentreprise soutenue par Geely, Shandong Geely Sunwoda Power Battery Co. Volvo a déclaré que le fournisseur avait résolu le problème et qu'il fournirait les nouvelles cellules de batterie.

iLS DOIVENT FAIRE CE QU'IL FAUT

Volvo a déclaré qu'il remplacerait gratuitement les véhicules concernés et a demandé aux propriétaires de continuer à limiter la charge à 70 % afin d'éliminer le risque d'incendie.

"L'EX30, en particulier, est très important pour Volvo, qui doit donc faire les choses correctement", a déclaré Sam Fiorani, vice-président chargé des prévisions mondiales concernant les véhicules au sein du cabinet d'études AutoForecast Solutions.

Depuis décembre, Volvo a demandé aux propriétaires d'EX30 dans plus d'une douzaine de pays, dont les États-Unis, l'Australie et le Brésil, de se garer loin des bâtiments et de plafonner la recharge à 70 %, selon des documents réglementaires et la société.

Andy Palmer, un vétéran de l'industrie qui a supervisé le lancement de la Leaf EV de Nissan Motor 7201.T en 2010, a déclaré que Volvo avait moins de place pour les faux pas que ses rivaux car sa réputation en matière de sécurité est au cœur de son identité.

"Volvo ne peut pas se permettre un problème de sécurité parce que cela touche au cœur de sa marque", a-t-il déclaré.

UN PRIX POTENTIELLEMENT ÉLEVÉ POUR RÉSOUDRE LE PROBLÈME DE LA BATTERIE Les nouveaux modules de batterie de remplacement pourraient coûter 195 millions de dollars, sans compter les coûts de logistique et de réparation, selon une analyse de Reuters basée sur ce qu'un fabricant chinois de batteries pourrait facturer. Volvo a déclaré que ces calculs étaient "de nature spéculative" et que le constructeur était en pourparlers avec le fournisseur.

Avant l'annonce du rappel, Reuters s'est entretenu avec deux propriétaires d'EX30 qui souhaitaient rendre leur voiture, soulignant ainsi l'impact potentiel.

L'agent d'assurance britannique Matthew Owen a déclaré avoir choisi l'EX30 pour sa gamme et la réputation de Volvo en matière de sécurité, ajoutant que le constructeur automobile devrait prendre ses responsabilités car il "produit une voiture dangereuse".

Tony Lu, propriétaire d'un EX30 en Nouvelle-Zélande, a déclaré qu'il devait faire face à des coûts plus élevés parce que le plafond de recharge avait réduit l'autonomie de la voiture.

"Je serais absolument ravi qu'ils rachètent la voiture", a déclaré M. Lu.