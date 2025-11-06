Volvo Cars revoit à la hausse son objectif de marge bénéficiaire dans le cadre de la réinitialisation de sa stratégie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Volvo Cars vise une marge bénéficiaire de plus de 8 %

La marge bénéficiaire était de 5,6 % l'année dernière

Le directeur financier indique qu'il n'y a pas de délai pour atteindre l'objectif

Projet de collaboration avec le propriétaire majoritaire Geely

Les réductions de coûts devraient augmenter la marge

Volvo Cars VOLCARb.ST a déclaré jeudi qu'il visait une marge bénéficiaire opérationnelle à long terme de plus de 8 % dans le cadre de la refonte de sa stratégie , qui comprend le remaniement de ses plans d'électrification et la fabrication de voitures hybrides pour une durée plus longue.

L'année dernière, le constructeur automobile suédois a abandonné son objectif de passer au tout électrique d'ici 2030, déclarant qu'il continuerait à introduire des hybrides dans un contexte de ralentissement de la demande pour les véhicules entièrement électriques.

La plupart de ses voitures à destination des États-Unis étant fabriquées en Europe, Volvo a été fortement touché par les droits de douane à l'importation du président Donald Trump, mais a récemment pris des mesures pour transférer la production de certains hybrides aux États-Unis.

Le directeur financier de Volvo, Fredrik Hansson, a déclaré à Reuters avant une journée des investisseurs jeudi que le constructeur automobile ne fixait pas de calendrier pour le nouvel objectif, mais que son travail avec Geely et les réductions de coûts devraient permettre d'améliorer les marges de 2 à 3 points de pourcentage.

M. Hansson a déclaré que l'utilisation des mêmes logiciels que Geely GEELY.UL , son actionnaire majoritaire, et le recours aux fournisseurs de matériel du conglomérat chinois figuraient parmi les éléments clés du programme de réduction des coûts de 1,9 milliard de dollars que Volvo a lancé en avril.

Volvo vise également à inclure les marques de Geely dans certaines de ses opérations de fabrication, comme la production d'une Polestar dans sa nouvelle usine en Slovaquie.

"Le cœur de la collaboration avec Geely est vraiment l'approvisionnement commun, les fournisseurs communs et l'exploitation du fait que Geely est le troisième plus grand acteur automobile au monde", a-t-il déclaré.

"Nous sommes prêts à passer au tout électrique lorsque nos clients le seront. Mais nous savons aussi que le développement est différent d'une région à l'autre. Nous avons donc besoin d'un pont plus long", a ajouté M. Hansson.

UNE COOPÉRATION RENFORCÉE AVEC LE CHINOIS GEELY

Début 2025, Volvo a fait revenir l'ancien directeur général Hakan Samuelsson, un proche confident du propriétaire de Geely, Li Shufu , pour un mandat de deux ans, afin de relancer le cours de l'action qui avait atteint un niveau historiquement bas, en lançant rapidement des mesures de réduction des coûts et en supprimant 3 000 emplois de cols blancs.

Il s'agissait également d'abandonner les perspectives de Volvo de l'époque, telles que la réalisation d'une marge de bénéfice d'exploitation de base de 7 à 8 % sur l'ensemble de l'année 2026 et la génération d'un flux de trésorerie disponible fortement positif. Sa marge était de 5,6 % l'année dernière.

Le mois dernier, M. Samuelsson a présenté des bénéfices plus élevés que prévu pour le troisième trimestre , ce qui a fait grimper l'action Volvo de 40 %. L'action était en hausse de 1,3 % à 8h08 GMT jeudi.