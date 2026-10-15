Volvo Cars renforce son partenariat avec Nvidia pour accélérer la conduite automatisée

Volvo Cars et Nvidia ont annoncé l'élargissement de leur collaboration afin de développer une nouvelle génération de systèmes d'aide à la conduite et de conduite automatisée. Le constructeur suédois entend combiner son expertise en matière de sécurité automobile avec les technologies d'intelligence artificielle et de calcul du groupe américain, dans un contexte de concurrence accrue autour des fonctionnalités de conduite mains libres.

Le partenariat s'appuiera sur la plateforme Hyperion de Nvidia, qui associe capteurs, systèmes informatiques embarqués et logiciels destinés à la conduite autonome. Les premières applications concerneront des fonctions de conduite automatisée sous supervision, le conducteur conservant l'entière responsabilité du véhicule. Volvo prévoit ensuite d'introduire progressivement des capacités plus avancées, notamment la conduite sans les mains sur le volant en ville et sur autoroute. Selon Alwin Bakkenes, responsable de l'ingénierie logicielle, ces technologies devraient équiper des véhicules de la marque avant 2030, avec un déploiement dans plusieurs régions du monde, à l'exception de la Chine.

Volvo n'a pas encore défini les tarifs de ces nouvelles fonctionnalités, mais précise qu'elles ne seront pas exclusivement réservées à ses modèles haut de gamme. Cette initiative intervient alors que Mercedes-Benz, BMW et Ford développent également des systèmes de conduite automatisée plus sophistiqués. Tesla cherche parallèlement à élargir les autorisations de ses technologies en Europe, où un vote pourrait intervenir en décembre. Les constructeurs cherchent ainsi à proposer des fonctions toujours plus avancées, tout en répondant aux exigences réglementaires et de sécurité propres à chaque marché.

Pour Nvidia, cet accord consolide sa présence dans l'industrie automobile, où le fabricant de semi-conducteurs collabore déjà avec Mercedes-Benz, Jaguar Land Rover et Hyundai. Les deux partenaires entendent faire de la sécurité un axe central de leurs développements, en améliorant la fiabilité des systèmes logiciels et leur capacité à assister les conducteurs. Ali Kani, responsable des activités automobiles de Nvidia, estime que cette coopération permettra de renforcer la sécurité de l'ensemble de sa plateforme. Volvo poursuit ainsi sa stratégie d'intégration de technologies avancées tout en conservant la sécurité comme principal élément de différenciation.