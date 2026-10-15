Volvo Cars renforce son partenariat avec Nvidia dans le domaine de la conduite automatisée

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(Ajout de citations de directeur général lors de l'événement aux paragraphes 4 à 6)

par Marie Mannes

Volvo Cars VOLCARb.ST renforce son partenariat avec Nvidia NVDA.O afin de développer une nouvelle génération de technologies d’aide à la conduite et de conduite automatisée, ont annoncé jeudi les deux entreprises, alors que les constructeurs automobiles se livrent à une course effrénée pour commercialiser des fonctionnalités de conduite sans les mains de plus en plus avancées .

* Les deux entreprises ont précisé que Volvo associerait ses systèmes de sécurité et son expertise en ingénierie aux technologies d’intelligence artificielle et de calcul de Nvidia, notamment le capteur Hyperion, l’architecture informatique et la pile logicielle de conduite autonome.

* Des constructeurs automobiles tels que Mercedes-Benz, BMW et Ford se sont fixé pour objectif de développer des systèmes de conduite automatisée plus avancés, allant de la conduite sans les mains sur autoroute à la conduite autonome dans des conditions limitées.

* Tesla fait pression pour obtenir une homologation plus large de sa technologie d’aide à la conduite en Europe, y compris dans les zones urbaines, un vote à l’échelle de l’UE étant prévu en décembre.

* Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré aux journalistes à Stockholm que le partenariat avec Volvo offrait au fabricant de puces une « formidable opportunité » en raison des normes de sécurité rigoureuses du constructeur automobile. M . Huang a précisé que les fonctionnalités seraient déployées progressivement.

* « À mesure que la voiture gagnera la confiance des utilisateurs et que Volvo se familiarisera avec ses capacités, l’entreprise continuera à élargir l’offre de services disponibles. Il n’y a pas d’urgence, la sécurité passe avant tout », a déclaré M. Huang.

* Outre Volvo, Nvidia a conclu des partenariats avec un large éventail de constructeurs automobiles, notamment Mercedes, Jaguar Land Rover et Hyundai.

* Le directeur général de Volvo, Håkan Samuelsson, a déclaré que l’entreprise adopterait une approche prudente en matière de déploiement.

* « Nous ne la commercialiserons jamais dans des conditions que nous savons dangereuses », a déclaré M. Samuelsson aux journalistes.

* Cette technologie, dont Volvo espère qu’elle permettra à terme la conduite sans les mains aussi bien en milieu urbain que sur autoroute, devrait faire son apparition dans les véhicules Volvo avant 2030 et sera lancée simultanément dans plusieurs régions, à l’exception de la Chine, a déclaré Alwin Bakkenes, responsable de l’ingénierie logicielle chez Volvo Cars.

* Volvo, détenue majoritairement par le groupe chinois Geely Holding GEELY.UL , n’a pas encore choisi de modèle tarifaire, a précisé M. Bakkenes, mais ces fonctionnalités ne seront pas réservées aux modèles haut de gamme .