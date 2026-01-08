 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Volvo Cars rappelle plus de 413 000 véhicules aux États-Unis en raison d'un problème de caméra de recul
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 11:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une déclaration de Volvo Cars aux paragraphes 3 à 5)

Le constructeur automobile suédois Volvo Cars VOLCARb.ST rappelle 413.151 véhicules aux Etats-Unis en raison d'un problème lié à la caméra de recul, a annoncé jeudi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière (NHTSA) ().

Le logiciel sera mis à jour par un concessionnaire ou par le biais d'une mise à jour OTA (OTA), gratuitement, a indiqué la NHTSA.

Ce rappel, qui concerne les modèles XC40 2021-2025, est le deuxième pour les mêmes véhicules sur les mêmes marchés après celui effectué en mai de l'année dernière , a déclaré la société à Reuters jeudi.

"Le deuxième rappel fait suite au rappel initial de mai 2025 et résulte de la découverte d'un problème supplémentaire causant le même symptôme", a déclaré le constructeur.

Le constructeur automobile a également indiqué qu'il préparait un logiciel correctif pour toutes les voitures concernées, qui devrait être déployé dans les semaines à venir.

Valeurs associées

VOLVO CAR RG-B
2,909 EUR Tradegate +1,04%
VOLVO CAR RG-B
19,195 SEK LSE Intl -37,65%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank