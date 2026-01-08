Volvo Cars rappelle plus de 413 000 véhicules aux États-Unis en raison d'un problème de caméra de recul

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout d'une déclaration de Volvo Cars aux paragraphes 3 à 5)
Le constructeur automobile suédois Volvo Cars VOLCARb.ST rappelle 413.151 véhicules aux Etats-Unis en raison d'un problème lié à la caméra de recul, a annoncé jeudi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière (NHTSA) ().
Le logiciel sera mis à jour par un concessionnaire ou par le biais d'une mise à jour OTA (OTA), gratuitement, a indiqué la NHTSA.
Ce rappel, qui concerne les modèles XC40 2021-2025, est le deuxième pour les mêmes véhicules sur les mêmes marchés après celui effectué en mai de l'année dernière , a déclaré la société à Reuters jeudi.
"Le deuxième rappel fait suite au rappel initial de mai 2025 et résulte de la découverte d'un problème supplémentaire causant le même symptôme", a déclaré le constructeur.
Le constructeur automobile a également indiqué qu'il préparait un logiciel correctif pour toutes les voitures concernées, qui devrait être déployé dans les semaines à venir.
