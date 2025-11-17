 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 137,82
-0,39%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Volvo Cars abandonne son fournisseur américain Luminar Technologies
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 15:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise suédoise Volvo Cars a déclaré lundi qu'elle mettrait fin à ses relations avec Luminar Technologies LAZR.O , un fabricant de capteurs dits "lidar" pour les voitures à conduite autonome.

Valeurs associées

LUMINAR TECH RG-A
0,9658 USD NASDAQ -4,38%
VOLVO CAR RG-B
2,907 EUR Tradegate -4,12%
VOLVO CAR RG-B
19,195 SEK LSE Intl -42,33%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank