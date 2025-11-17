Volvo Cars abandonne son fournisseur américain Luminar Technologies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise suédoise Volvo Cars a déclaré lundi qu'elle mettrait fin à ses relations avec Luminar Technologies LAZR.O , un fabricant de capteurs dits "lidar" pour les voitures à conduite autonome.