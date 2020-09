VOLUNTIS : Résultats semestriels 2020 prometteurs et perspectives de facturations annuelles records

o Multiplication par 7 des facturations commerciales semestrielles, à 5,8 millions d'euros ;

o EBITDA ajusté semestriel en forte amélioration, à -3,1 millions d'euros contre -7,0 millions un an plus tôt ;

o Jusqu'à 25 millions d'euros de revenus attendus des nouveaux contrats signés depuis fin 2019, principalement en paiements initiaux (upfront) et d'étape (milestones), au cours des 4 prochaines années ;

o Plusieurs dizaines de millions d'euros par an de revenus additionnels de licence (royalties) visés en cas de lancement commercial des solutions co-développées ;

o Triplement de la facturation commerciale attendu en 2020 et confirmation de l'objectif d'équilibre financier (EBITDA ajusté) courant 2021.



Cambridge, MA, et Paris, France - 29 septembre 2020 - Voluntis (Euronext Paris, Ticker : VTX - ISIN : FR0004183960), un leader dans le domaine des thérapies numériques, annonce aujourd'hui ses résultats du 1er semestre 2020 arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 28 septembre 2020 ainsi que ses perspectives commerciales et financières.