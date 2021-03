VOLUNTIS : Résultats annuels 2020 en ligne avec la feuille de route, démontrant le succès de la nouvelle stratégie, et confiance confirmée dans le plan

o Avancées commerciales importantes avec la conclusion de 2 nouvelles collaborations pharmaceutiques en 2020 ;

o Multiplication par presque 4 des facturations commerciales annuelles, à 10,2 millions d'euros, et chiffre d'affaires IFRS en progression de 20% ;

o Plan de redéploiement achevé, ayant permis une réduction de 17% des dépenses opérationnelles ;

o Forte amélioration du cash-flow libre, à -2,1 millions d'euros contre -14,3 millions d'euros un an plus tôt, et 11,0 millions d'euros de trésorerie disponible à fin 2020.



Cambridge, MA, et Paris, France - 30 mars 2021 - Voluntis (Euronext Growth Paris, Ticker : ALVTX - ISIN : FR0004183960), un leader dans le domaine des thérapies numériques, annonce aujourd'hui ses résultats annuels 2020 arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 29 mars 2021. Les procédures d'audit sur les comptes ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du Rapport financier annuel.