Voluntis annonce l'obtention d'un brevet américain pour le moteur algorithmique propriétaire de sa plateforme de thérapie numérique Theraxium

o Technologie brevetée utilisée pour fournir des recommandations hautement personnalisées d'aide à la décision clinique aux patients et à leurs équipes de soins

o Première application dans le domaine de l'oncologie, avec des cas d'usage futurs dans d'autres domaines thérapeutiques

o Extension du portefeuille de propriété intellectuelle existant de Voluntis dans le domaine des thérapies numériques



Cambridge, MA, et Paris, France - 6 Octobre 2020 - Voluntis (Euronext Paris, Ticker : VTX - ISIN : FR0004183960), un leader dans le domaine des thérapies numériques, annonce aujourd'hui l'obtention d'un nouveau brevet par le United States Patent and Trademark Office (USPTO) portant sur le moteur algorithmique de la plateforme Theraxium et les procédés associés développés par Voluntis pour concevoir des algorithmes d'aide à la décision pour les patients et d'auto-gestion de leur traitement.